Сексуальна MARUV у чорному латексі похизувалася своїми апетитними формами

Артистка поділилася новим пікантним фото.

Популярна співачка MARUV, яку нещодавно фани захейтили за відео з еротичними танцями у напівпрозорому костюмі, вкотре збентежила шанувальників відвертою світлиною.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка додала новий знімок. На ньому виконавиця позує у відвертому чорному латексному костюмі, який заледве прикриває її пишні груди. У чорному парику, з бластером та високими вирізами на стегнах знаменитість продемонструвала апетитну фігуру.

Під фото зірка написала: "Усі дівчата з іншої галактики".

instagram.com/maruvofficial

Прихильники не оминули спокусливе фото співачки та засипали її компліментами:

Неземна богиня

Яка магічна красуня, я горю

Нереально круто

Дівчино, а ви з якої планети?

Нагадаємо, у квітні MARUV випустила провокаційний кліп з російським співаком Філіпом Кіркоровим. У ролику виконавиця постала в образі сексапільної медсестри.

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