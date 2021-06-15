Сексуальна MARUV у чорному латексі похизувалася своїми апетитними формами

Артистка поділилася новим пікантним фото.
Популярна співачка MARUV, яку нещодавно фани захейтили за відео з еротичними танцями у напівпрозорому костюмі, вкотре збентежила шанувальників відвертою світлиною.
Так, на своїй сторінці в Instagram артистка додала новий знімок. На ньому виконавиця позує у відвертому чорному латексному костюмі, який заледве прикриває її пишні груди. У чорному парику, з бластером та високими вирізами на стегнах знаменитість продемонструвала апетитну фігуру.
Під фото зірка написала: "Усі дівчата з іншої галактики".
Прихильники не оминули спокусливе фото співачки та засипали її компліментами:
- Неземна богиня
- Яка магічна красуня, я горю
- Нереально круто
- Дівчино, а ви з якої планети?
Нагадаємо, у квітні MARUV випустила провокаційний кліп з російським співаком Філіпом Кіркоровим. У ролику виконавиця постала в образі сексапільної медсестри.