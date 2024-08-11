Селена Гомес натякнула на весілля з відомим продюсером після восьми місяців стосунків

Американська співачка Селена Гомес заінтригувала ймовірними зарученими зі своїм бойфрендом, відомим музичним продюсером Бенні Бланко.

Такі чутки активно поширилися в Мережі після фото зірки з коханим. Зокрема, артистка показувала, як збиралася з обранцем на нічну прогулянку. Виконавиця обрала для променаду білу блискучу сукню, яка підкреслила її помітно схудлу фігуру. Тим часом Бенні Бланко одянув майку та штани у квітковий принт.

"Нічна прогулянка", - підписала кадри Селена Гомес.

Селена Гомес із бойфрендом Бенні Бланко / Фото: instagram.com/selenagomez

Однак, шанувальники запримітили цікаву деталь на фото. Безіменний палець однієї з руки Гомес приховала двома рожевими сердечками. Користувачі Мережі переконані, що співачка таким чином натякнула, що Бенні Бланко освідчився їй після восьми місяців стосунків. Але, на їхню думку, знаменитість поки не хоче розповідати на загал про заручини.

Сама ж Селена Гомес не коментує ці чутки. Зірка ані підтверджує новини про ймовірні заручини, ані спростовує їх. Бенні Бланко теж утримується від коментарів.

Селена Гомес із бойфрендом Бенні Бланко / Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, в українському шоубізнесі теж вистачає інтриганів, які тримають особисте життя в таємниці. Зокрема, співачка Тіна Кароль не ділиться його подробицями та зазначає, якщо щось і зміниться, то фани про це не дізнаються. Тим часом ведучий Євген Фешак переконаний, що артистка вже встигла вийти заміж, однак тримає це в таємниці.

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