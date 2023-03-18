Селена Гомес побила рекорд серед жінок за кількістю підписників у Instagram

Співачка та акторка Селена Гомес стала найпопулярнішою жінкою в історії соціальної мережі Instagram.

У свої 30 років виконавиця продовжує підкорювати не лише сцену, а й соцмережі. Так, Гомес вже випередила своїх головних конкуренток Кайлі Дженнер, Кім Кардашян, Бейонсе та інших зірок за кількість підписників.

Зараз за акаунтом Селени стежать понад 400 мільйонів користувачів. А світлини та відео, які публікує виконавиця, набирають до 30 мільйонів лайків за короткі терміни. Попереду Гомес лише футболісти Кріштіано Роналду (понад 500 млн підписників) та Ліонель Мессі (понад 440 млн).

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Цікаво, що напередодні рекорду Селена саме планувала відмовитися від користування Instagram та іншими платформами, адже не могла впоратися з хвилею хейту. Зокрема, зірку почали активно критикувати після скандалу з дружиною її ексбойфренда Джастіна Бібера, Гейлі Бібер.

Також знаменитість багато критикували через зайву вагу. Нещодавно Селена звернулася до підписників та пояснила, що критика на її адресу просто недоречна, адже вже тривалий час вона приймає сильні препарати проти вовчака.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

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