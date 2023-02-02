Селена Гомес поділилася чесним фото без макіяжу та фотошопу і показала недоліки шкіри

Американська співачка та акторка Селена Гомес одна з небагатьох селебрітіз, яка любить себе такою, якою є і не боїться демонструвати свою природню красу.

Цього разу зірка на сторінці в Instagram поділилася з підписниками серією знімків, на яких позує без граму макіяжу та фотошопу. Окрім того, Селена не стала замальовувати недоліки шкіри чи удосконалювати у фоторедакторі своє волосся.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Шанувальники подякували своїй кумирці за відвертість: "натуральна краса", "гарна як ніколи", "Я захоплююся тобою, Селено. Ти заохочуєш нас показувати красу, яка є всередині нас, у цій задушливій соцмережі, як-от Instagram, де кожен має бути ідеальним і щасливим весь час".

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Зазначимо, що раніше Селена Гомес з гумором відреагувала на закиди хейтерів, що вона помітно набрала у вазі. Як відомо, об'єми зірки почали обговорювати після її появи на врученні премії "Золотий глобус", куди вона прийшла у довгій сукні, з пишними рукавами та відкритим декольте.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Читайте також: