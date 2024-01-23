Селена Гомес порівняла фото в купальнику з різницею в 10 років і висловилася про свою зайву вагу

Артистка показала знімки до та після того, як вона набрала зайві кілограми на тлі хвороби.

Американська співачка Селена Гомес показала свої знімки у купальнику, які були зроблені з різницею в 10 років.

Світлинами виконавиця поділилася у своєму Instagram. На першому фото 10-річної давнини Селена постала в бікіні з принтом зебри. Співачка позувала на тлі басейну та хизувалася своєю неабияк стрункою та худорлявою фігурою.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Інший знімок був зроблений доволі нещодавно. Гомес постала в чорно-білому купальнику на тлі яхти. На фото виконавиця продемонструвала свої стрункі та пишні форми.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

До слова, знаменитість прокоментувала, що за останні роки її фігура неабияк змінилася, і вона набрала чимало кілограмів. Артистка зазначила, що вже ніколи не матиме такий вигляд, як раніше. Однак співачка наголосила, що вона пишається тим, що не соромиться бути собою.

"Я зрозуміла, що більше ніколи не матиму такий вигляд… Я не ідеальна, але я пишаюся тим, хто я є… Іноді я забуваю, що бути собою – це нормально", - прокоментувала артистка.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Зазначимо, Селена Гомес набрала вагу на тлі тяжкої хвороби. 2014 року стало відомо, що артистка страждає від червоної вовчанки. 2017 року співачка перенесла операцію з пересадки нирки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Селена Гомес не самотня. Артистка зустрічається з продюсером Бенні Бланко. Парочка не соромиться демонструвати свої почуття на публіці та відвідувати разом світські заходи.

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