Селена Гомес пояснила, чому різко набрала вагу та відповіла на хейт стосовно зовнішності

Американська співачка та акторка Селена Гомес відповіла на закиди хейтерів, що останнім часом вона сильно змінилася через те, що погладшала.

Днями артистка поспілкувалася у прямому ефірі зі своїми шанувальниками, і фрагмент запису цієї зустрічі розмістила на своїй сторінці у Twitter.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес пояснила, що набрала зайву вагу через те, що приймає ліки від вовчака. Саме вони призвели до різких коливань ваги.

"Коли я приймаю ліки, у моєму організмі утримується багато води, і це нормально. Коли я перестаю їх пити, я, як правило, худну... Я просто хотіла підбадьорити всіх, хто відчуває якийсь сором за те, який шлях вони проходять, коли ніхто не знає, що відбувається насправді", - сказала у відео Селена.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB — Selena Gomez News (@OfficialSGnews) February 16, 2023

Разом з тим зірка зазначила, що не вважає себе моделлю і ніколи не хотіла нею бути. А всіх, кому не подобається її зовнішній вигляд, вона попросила залишити її соцмережі.

"Я хочу, щоб люди пам'ятали, що вони гарні та чудові. Так, у нас бувають дні, коли ми, можливо, почуваємося паршиво. Але я волію бути здоровою і піклуватися про себе. Приймати ліки – це важливо, я вірю, що саме вони мені допомагають... Я люблю вас, друзі, дякую за підтримку та розуміння. А ті, кому це не подобається, йдіть, бо, чесно кажучи, я не вірю в сором людей за своє тіло", - наголосила Гомес.

Селана Гомес у 2019 році / Фото: Associated Press

Селена Гомес у 2019 році / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що не так давно Селена Гомес відвідала церемонію вручення премії "Золотий глобус", на якій з'явилася з новим формами.

Селена Гомес на премії "Золотий глобус 2023" / Фото: Associated Press

Зауважимо, що вперше Селена Гомес розповіла про те, що у неї аутоімунний вовчак, 2014 року. Відтоді співачка лікується, та навіть проходила курс хіміотерапії. 2018 року артистка перенесла психоз, після чого у неї діагностували біполярний розлад. Гомес лікувалася такими препаратами, через які, за її словами, вона не зможе народити дитину.

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