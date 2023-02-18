Селена Гомес пояснила, чому різко набрала вагу та відповіла на хейт стосовно зовнішності

Артистка пояснила, що її зміни у зовнішності пов'язані з хворобою.
Американська співачка та акторка Селена Гомес відповіла на закиди хейтерів, що останнім часом вона сильно змінилася через те, що погладшала.
Днями артистка поспілкувалася у прямому ефірі зі своїми шанувальниками, і фрагмент запису цієї зустрічі розмістила на своїй сторінці у Twitter.
Гомес пояснила, що набрала зайву вагу через те, що приймає ліки від вовчака. Саме вони призвели до різких коливань ваги.
"Коли я приймаю ліки, у моєму організмі утримується багато води, і це нормально. Коли я перестаю їх пити, я, як правило, худну... Я просто хотіла підбадьорити всіх, хто відчуває якийсь сором за те, який шлях вони проходять, коли ніхто не знає, що відбувається насправді", - сказала у відео Селена.
Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB— Selena Gomez News (@OfficialSGnews) February 16, 2023
Разом з тим зірка зазначила, що не вважає себе моделлю і ніколи не хотіла нею бути. А всіх, кому не подобається її зовнішній вигляд, вона попросила залишити її соцмережі.
"Я хочу, щоб люди пам'ятали, що вони гарні та чудові. Так, у нас бувають дні, коли ми, можливо, почуваємося паршиво. Але я волію бути здоровою і піклуватися про себе. Приймати ліки – це важливо, я вірю, що саме вони мені допомагають... Я люблю вас, друзі, дякую за підтримку та розуміння. А ті, кому це не подобається, йдіть, бо, чесно кажучи, я не вірю в сором людей за своє тіло", - наголосила Гомес.
Нагадаємо, що не так давно Селена Гомес відвідала церемонію вручення премії "Золотий глобус", на якій з'явилася з новим формами.
Зауважимо, що вперше Селена Гомес розповіла про те, що у неї аутоімунний вовчак, 2014 року. Відтоді співачка лікується, та навіть проходила курс хіміотерапії. 2018 року артистка перенесла психоз, після чого у неї діагностували біполярний розлад. Гомес лікувалася такими препаратами, через які, за її словами, вона не зможе народити дитину.
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