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Селена Гомес пояснила, чому різко набрала вагу та відповіла на хейт стосовно зовнішності

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
939
Час на прочитання
2 хв
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Селена Гомес пояснила, чому різко набрала вагу та відповіла на хейт стосовно зовнішності

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Артистка пояснила, що її зміни у зовнішності пов'язані з хворобою.

Американська співачка та акторка Селена Гомес відповіла на закиди хейтерів, що останнім часом вона сильно змінилася через те, що погладшала.

Днями артистка поспілкувалася у прямому ефірі зі своїми шанувальниками, і фрагмент запису цієї зустрічі розмістила на своїй сторінці у Twitter.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес пояснила, що набрала зайву вагу через те, що приймає ліки від вовчака. Саме вони призвели до різких коливань ваги.

"Коли я приймаю ліки, у моєму організмі утримується багато води, і це нормально. Коли я перестаю їх пити, я, як правило, худну... Я просто хотіла підбадьорити всіх, хто відчуває якийсь сором за те, який шлях вони проходять, коли ніхто не знає, що відбувається насправді", - сказала у відео Селена.

Разом з тим зірка зазначила, що не вважає себе моделлю і ніколи не хотіла нею бути. А всіх, кому не подобається її зовнішній вигляд, вона попросила залишити її соцмережі.

"Я хочу, щоб люди пам'ятали, що вони гарні та чудові. Так, у нас бувають дні, коли ми, можливо, почуваємося паршиво. Але я волію бути здоровою і піклуватися про себе. Приймати ліки – це важливо, я вірю, що саме вони мені допомагають... Я люблю вас, друзі, дякую за підтримку та розуміння. А ті, кому це не подобається, йдіть, бо, чесно кажучи, я не вірю в сором людей за своє тіло", - наголосила Гомес.

Селана Гомес у 2019 році / © Associated Press
Селана Гомес у 2019 році / Фото: Associated Press
Селена Гомес у 2019 році / © Associated Press
Селена Гомес у 2019 році / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що не так давно Селена Гомес відвідала церемонію вручення премії "Золотий глобус", на якій з'явилася з новим формами.

Селена Гомес на премії
Селена Гомес на премії "Золотий глобус 2023" / Фото: Associated Press

Зауважимо, що вперше Селена Гомес розповіла про те, що у неї аутоімунний вовчак, 2014 року. Відтоді співачка лікується, та навіть проходила курс хіміотерапії. 2018 року артистка перенесла психоз, після чого у неї діагностували біполярний розлад. Гомес лікувалася такими препаратами, через які, за її словами, вона не зможе народити дитину.

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Дата публікації
Перегляди
939
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