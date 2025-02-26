Селена Гомес приголомшила ефектним схудненням і розкрила, як їй це вдалося

Тим часом деякі прихильники зірки звинуватили її у вживанні препаратів для діабетиків не за призначенням.

Американська співачка Селена Гомес приголомшила ефектним схудненням.

Так, днями зірка з'явилася на премії Гільдії кіноакторів. Виконавицю було просто не впізнати. Зокрема, артистка просто здивувала своїм ефектним схудненням. Артистка обрала чорну вечірню сукню, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру, а витончені ключиці та вузька талія говорили самі за себе.

Звичайно, шанувальники зірки були просто приголомшені її перевтіленням. Фани засипали Селену Гомес компліментами та зазначали, що вона має просто неперевершений вигляд.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Однак не всі користувачі позитивно оцінили зміни виконавиці. Чимало фанів звинуватили Селену Гомес, що вона, мовляв, схудла за допомогою препарату для діабетиків "Оземпіка". Співачка не стала терпіти критику та прокоментувала, як їй вдалося позбутися зайвих кіло. За словами артистки, через проблеми зі здоров'ям вона набрала вагу і тепер з тієї ж причини схудла.

Селена Гомес говорить, що ліки від вовчанки та кишкова хвороба SIBO (захворювання шлунково-кишкового тракту) посприяли тому, що вона так помітно змінилася, пише Daily Mail.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес вскочила в скандал. Артистка записала сльозливе відео, де підтримала мексиканців, яких депортують з США. Натомість вже самій співачці пригрозили депортацією. Виконавиця з іронією на це відреагувала.

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