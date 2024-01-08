Селена Гомес приголомшила пристрасним поцілунком з відомим продюсером-другом Бібера

Американська співачка Селена Гомес після того, як офіційно підтвердила свої стосунки з музичним продюсером Бенні Бланко, пристрасно поцілувала його на відомій кінопремії.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала відвертий знімок з новим бойфрендом. Так, вони попозували десь за лаштунками урочистої церемонії кінопремії "Золотий глобус-2024". Опинившись на самоті на тлі коробок парочка не стримувала себе в обіймах і поцілунках.

Гомес у червоній сукні та чорному жакеті всілася на коліна Бланко й ніжно охопила його шию. До слова, його образ також був вишуканим. Продюсер постав у чорному костюмі.

Селена Гомес і Бенні Бланко / Фото: instagram.com/selenagomez

До слова, зірка прийшла підтримати свою подругу Тейлор Свіфт в одній із номінацій. А для самої співачки, вочевидь, головною нагородою гламурного вечору стало кохання. Тому саме з цим натяком вона й підписала пікантну світлину.

"Я виграла", - жартома написала Селена.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 січня відгриміла церемонія вручення нагороди "Золотий глобус-2024". Редакція сайту ТСН.ua вже оприлюднила повний список переможців кінопремії.

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