Селена Гомес серйозно травмувалася через довгу сукню та перенесла операцію

Американська співачка Селена Гомес налякала шанувальників, коли з'явилася на фото у своєму Instagram з гіпсом на руці.

Спершу виконавиця не стала вдаватися у подробиці та розповіла фанам лише те, що зламала руку та перенесла операцію.

Втім пізніше Селена все ж поділилася деякими подробицями. Виявилося, що співачка отримала серйозну травму через вбрання. Як розповіла Гомес у Ellen K Morning Show, вона перечепилася через довгу сукню та впала. За словами співачки, їй пощастило, що вона не вдарилася обличчям.

"Я б хотіла, щоб у мене була справді крута історія про те, що я врятувала чиєсь життя чи щось подібне. Але я була в довгій сукні — це була літня сукня — я йшла від машини до дому й спіткнулася", - поділилася Селена.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

У своїх соцмережах співачка також поділилася фото, на яких показала не лише гіпс на руці, а й великі синці на тілі, які виникли внаслідок падіння.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

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