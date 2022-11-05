Селена Гомес шокувала зізнанням, що через біполярний розлад не зможе народити дитину

Американська співачка Селена Гомес зізналась, що ніколи сама не зможе народити дитину.

Виконавиця поділилась, що все це через препарати, які їй довелося тривалий час приймати, аби давати раду біполярному розладу.

Утім, знаменитість все ж вірить, що стане мамою, але вже іншими доступними методами.

"Це те, що дуже, дуже турбує мене в моєму житті. Але мені судилося мати дітей, і в мене вони обов'язково будуть", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Rolling Stone.

Зазначимо, у Селени Гомес був достатньо тяжкий період у житті. 2018 року артистка перенесла психоз, після чого у неї діагностували біполярний розлад. Знаменитість тоді лікувалася у закладі, що спеціалізується на нервових розладах. Зірка зізналась, що вона не надто пам'ятає той період свого життя, оскільки у неї була параноя.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Друзі Селени, які приходили до неї та хвилювалися за свою подругу, просто не впізнавали виконавицю.

"Я думаю, що коли мені виповнилося трішки більше ніж двадцять, настав по-справжньому темний час, коли я почала відчувати, що не контролюю свої почуття - чи то хороші, чи то погані. Починалося з депресії, потім переходило до ізоляції. Я не могла підвестися з ліжка. Я не хотіла, щоб хтось розмовляв зі мною. Мої друзі приносили мені їжу, бо любили мене, але ніхто з нас не знав, що це таке. Іноді я тижнями лежала в ліжку. Мені потрібно було зробити багато складної роботи, щоб визнати, що я маю біполярний розлад і навчитися давати раду цьому, тому що це не зникне", - поділилася артистка.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Зазначимо, раніше Селена Гомес розповідала, що її психологічний стан погіршився через розвиток вовчанки. Через хворобу артистці довелося 2017 року зробити пересадку нирки. Донором стала подруга Селени – Франсія Раїса.

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