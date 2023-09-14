Селена Гомес стала мемом на MTV Video Music Awards: засмучена співачка відреагувала на жарти над нею

Американська співачка Селена Гомес стала героїнею мемів після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2023.

Причиною цього став невдоволений вираз обличчя знаменитості, який "вчасно" потрапив в об'єктиви камер. Це сталося саме тоді, коли ведучий церемонії озвучив ім'я американського співака Кріса Брауна, який був номінований на "Найкраще R&B-відео".

Виконавець доволі скандальна особистість у шоубізнесі, адже 2009 року він побив співачку Ріанну. Вираз обличчя Селени Гомес у Мережі трактували тим, що вона була невдоволена згадуванням імені скандального Кріса Брауна.

Селена Гомес / Фото: скриншот з відео

Утім, схоже, виконавиця не оцінила подібні жарти. У своєму Instagram знаменитість зазначила, що відтепер на публічних заходах не проявлятиме своїх емоцій та буде з кам'яним обличчям, щоб більше не стати героїнею мемів.

"Я ніколи більше не стану мемом. Я краще сидітиму нерухомо, ніж мене засуджуватимуть за те, що я є самою собою", - обурилася артистка.

Реакція Селени Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес серйозно травмувалася. Артистці довелося негайно зробити операцію.

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