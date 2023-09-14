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Селена Гомес стала мемом на MTV Video Music Awards: засмучена співачка відреагувала на жарти над нею

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Валерія СулимаВалерія Сулима
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Селена Гомес стала мемом на MTV Video Music Awards: засмучена співачка відреагувала на жарти над нею

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Хвилю жартів викликав невдоволений вираз обличчя виконавиці, який "вчасно" потрапив в об'єктиви камер.

Американська співачка Селена Гомес стала героїнею мемів після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2023.

Причиною цього став невдоволений вираз обличчя знаменитості, який "вчасно" потрапив в об'єктиви камер. Це сталося саме тоді, коли ведучий церемонії озвучив ім'я американського співака Кріса Брауна, який був номінований на "Найкраще R&B-відео".

Виконавець доволі скандальна особистість у шоубізнесі, адже 2009 року він побив співачку Ріанну. Вираз обличчя Селени Гомес у Мережі трактували тим, що вона була невдоволена згадуванням імені скандального Кріса Брауна.

Селена Гомес / © скриншот з відео
Селена Гомес / Фото: скриншот з відео

Утім, схоже, виконавиця не оцінила подібні жарти. У своєму Instagram знаменитість зазначила, що відтепер на публічних заходах не проявлятиме своїх емоцій та буде з кам'яним обличчям, щоб більше не стати героїнею мемів.

"Я ніколи більше не стану мемом. Я краще сидітиму нерухомо, ніж мене засуджуватимуть за те, що я є самою собою", - обурилася артистка.

Реакція Селени Гомес / © instagram.com/selenagomez
Реакція Селени Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес серйозно травмувалася. Артистці довелося негайно зробити операцію.

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Дата публікації
Перегляди
493
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