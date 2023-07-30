Селена Гомес у рожевому купальнику засвітила пишний бюст під час відпочинку на яхті

Зірка провела час в компанії подруг.
Американська співачка Селена Гомес показала, як розважається на яхті зі своїми подругами.
Радісними кадрами з відпочинку знаменитість поділилася у своїх Instagram-stories. Подруги робили фото на пам'ять та пили коктейлі. Гомес позувала на тлі блакитних хвиль та насолоджувалася сонячним промінням. Світлини співачка залишила без підписів.
Для морського вікенду Селена обрала рожевий купальник, який відкрив її апетитні форми. А також одягнула джинсовий комбінезон з шортами зверху. На деяких кадрах Гомес зблизька похизувалася ледь прикритим пишним бюстом.
Нагадаємо, нещодавно Селена відсвяткувала свій 31-й день народження. На гучну вечірку співачки завітали зіркові гості, такі як Періс Гілтон, Крістіна Агілера та інші селебріті.
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