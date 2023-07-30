Селена Гомес у рожевому купальнику засвітила пишний бюст під час відпочинку на яхті

Зірка провела час в компанії подруг.

Американська співачка Селена Гомес показала, як розважається на яхті зі своїми подругами.

Радісними кадрами з відпочинку знаменитість поділилася у своїх Instagram-stories. Подруги робили фото на пам'ять та пили коктейлі. Гомес позувала на тлі блакитних хвиль та насолоджувалася сонячним промінням. Світлини співачка залишила без підписів.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Для морського вікенду Селена обрала рожевий купальник, який відкрив її апетитні форми. А також одягнула джинсовий комбінезон з шортами зверху. На деяких кадрах Гомес зблизька похизувалася ледь прикритим пишним бюстом.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, нещодавно Селена відсвяткувала свій 31-й день народження. На гучну вечірку співачки завітали зіркові гості, такі як Періс Гілтон, Крістіна Агілера та інші селебріті.

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