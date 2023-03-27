Селена Гомес у яскравому купальнику похизувалася фігурою перед дзеркалом

Американська співачка Селена Гомес захопила шанувальників новою світлиною.

На своїй сторінці в Instagram зірка Disney поділилася фото в стилі ретро, на якому показала свою гарну фігуру та пишний бюст у яскравому фіолетово-рожевому купальнику. Завдяки архівному фото фани пригадали, який вигляд мала Гомес з білявим волоссям.

"Ностальгую по білявці Сел. Літо наближається! Стільки цікавих речей попереду!", - підписала кадр у дзеркалі співачка.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Зірка отримала під своїм дописом більше 19 мільйонів вподобайок від фанів та колег. Однак одна з них привернула увагу користувачів Мережі. Свій "лайк" під фото Селени залишила і дружина ексбойфренда співачки Джастіна Бібера, Гейлі Бібер. Для багатьох такий жест з боку моделі став повною несподіванкою, адже ще днями знаменитості мали серйозний конфлікт.

Скандал між зірками загострився настільки, що фани Селени почали погрожувати Гейлі смертю. З рештою Гомес звернулася до своїх підписників та попросила припинити писати ці жахливі повідомлення дружині Бібера.

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