Селена Гомес вперше після тяжкого розриву з Джастіном Бібером закрутила новий роман

Американська співачка Селена Гомес вперше після розриву з музикантом Джастіном Бібером закрутила новий роман.

Обранцем співачки став 33-річний діджей гурту The Chainsmokers Ендрю Таггарт. Як розповів інсайдер виданню US Weekly, закохані весело проводять час разом. Селена та Ендрю у парі відвідують різні розважальні заклади та не намагаються ховатися від публіки.

Ендрю Таггарт / Фото: Associated Press

"Вони не намагаються приховати свій роман, потай відвідуючи приватні клуби, проте поводяться невимушено та стримано", - поділилося близьке до оточення Селени джерело.

Також інсайдер розповів, що Гомес настільки прив'язана до свого обранця, що ледь може відірватися від нього.

"Селена прив'язана до коханого, їй тяжко відірвати від нього руки", - додало джерело.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Зазначимо, тривалий час Селена зустрічалася зі співаком Джастіном Бібером. Пара то сварилася та розходилася, то знову мирилася. Остаточно вони розірвали стосунки у березні 2018 року. Відтоді виконавиця ні з ким не зустрічалася.

Нагадаємо, днями Селену Гомес розкритикували через зайву вагу. Артистка саркастично відповіла на хейт та пояснила, чому набрала кілограми.

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