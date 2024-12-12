Селена Гомес вперше виходить заміж і показала обручку з чималим діамантом

Артистка зважилася на офіційний шлюб із коханим після понад року стосунків.
Американська співачка Селена Гомес оголосила радісну новину, що вперше виходить заміж.
Про це артистка повідомила у своєму Instagram. Нареченим виконавиці став продюсер Бенні Бланко, з яким вона перебуває в стосунках від липня 2023 року.
Бойфренд артистки освідчився їй під час їхнього пікніка. Селена Гомес опублікувала фото, на яких вона сидить на ковдрі та милується новою прикрасою на безіменному пальці. Звичайно, співачка зблизька показала й саму обручку. Бенні Бланко запропонував Селені Гомес стати його дружиною та подарував прикрасу з чималим діамантом в центрі, а також безліччю маленьких вздовж обідка.
"Назавжди починається зараз", - поділилася своїми емоціями щаслива артистка.
У коментарях знаменитості та прихильники виконавиці одразу ж почали її вітати з новим статусом. Артистці бажали щасливого сімейного життя та зазначали, що неабияк раді за неї та її новоспеченого нареченого.
- Люба, вітаю! (Дженніфер Еністон)
- Так, я буду дружкою! (Тейлор Свіфт)
- Вітаю, красуне! (С'юкі Вотергауз)
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Христина Христонько повідомила, що виходить заміж. Артистка показувала, як бойфренд із розмахом освідчився їй.
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