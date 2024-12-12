Селена Гомес вперше виходить заміж і показала обручку з чималим діамантом

Американська співачка Селена Гомес оголосила радісну новину, що вперше виходить заміж.

Про це артистка повідомила у своєму Instagram. Нареченим виконавиці став продюсер Бенні Бланко, з яким вона перебуває в стосунках від липня 2023 року.

Селена Гомес виходить заміж / Фото: instagram.com/selenagomez

Бойфренд артистки освідчився їй під час їхнього пікніка. Селена Гомес опублікувала фото, на яких вона сидить на ковдрі та милується новою прикрасою на безіменному пальці. Звичайно, співачка зблизька показала й саму обручку. Бенні Бланко запропонував Селені Гомес стати його дружиною та подарував прикрасу з чималим діамантом в центрі, а також безліччю маленьких вздовж обідка.

Селена Гомес виходить заміж / Фото: instagram.com/selenagomez

"Назавжди починається зараз", - поділилася своїми емоціями щаслива артистка.

Селена Гомес виходить заміж / Фото: instagram.com/selenagomez

У коментарях знаменитості та прихильники виконавиці одразу ж почали її вітати з новим статусом. Артистці бажали щасливого сімейного життя та зазначали, що неабияк раді за неї та її новоспеченого нареченого.

Люба, вітаю! (Дженніфер Еністон)

Так, я буду дружкою! (Тейлор Свіфт)

Вітаю, красуне! (С'юкі Вотергауз)

Селена Гомес виходить заміж / Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Христина Христонько повідомила, що виходить заміж. Артистка показувала, як бойфренд із розмахом освідчився їй.

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