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Селена Гомес з гумором відповіла на зауваження, що набрала зайву вагу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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876
Час на прочитання
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Селена Гомес з гумором відповіла на зауваження, що набрала зайву вагу

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Артистка із сарказмом відповіла, чому поправилася.

Американська співачка Селена Гомес відповіла хейтерам, які розкритикували її через зайву вагу.

Зокрема, обговорення фігури виконавиці почалися після церемонії вручення премії "Золотий глобус", де артистка з'явилася у довгій сукні, з пишними рукавами та відкритим декольте. Пильні користувачі зауважили, що Селена набрала зайву вагу.

Співачка поспішила відповісти на зауваження хейтерів. Коли Гомес поверталася із церемонії нагородження, то в прямому ефірі у TikTok із сарказмом відповіла, що набрала вагу під час новорічних свят. Артистка теж додала, що нічого страшного у цьому не бачить.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

"Я зараз трохи більше, ніж зазвичай, бо дуже добре провела свята", - прокоментувала Селена.

Нагадаємо, раніше Селена Гомес ділилася відвертими зізнаннями. Співачка розповідала, що ніколи не зможе самостійно виносити та народити дитину. Артистка пояснила, що це все через препарати, які вона тривалий час приймала, коли лікувалася від біполярного розладу.

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Дата публікації
Перегляди
876
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