Селена Гомес закрутила новий роман і розсекретила відомого бойфренда - друга її екса Бібера

Американська співачка Селена Гомес офіційно підтвердила, що закрутила новий роман.

У своєму Instagram знаменитість оголосила, що зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко. Виконавиця зазначила, що їхнім стосункам вже пів року.

Бенні Бланко / Фото: Associated Press

Також Селена опублікувала щасливе фото з коханим, де вона ніжно притулилася до нього. Хоч обличчя бойфренда артистка не стала показувати, однак борода, кучеряве волосся та браслети на руці вказують саме те, що це Бенні.

Селена Гомес і Бенні Бланко / Фото: instagram.com/selenagomez

Також Гомес опублікувала знімок, де похизувалася коштовною каблучкою на безіменному пальці. До слова, на прикрасі красується чимала англійська літера "B", а саме з неї починається ім'я та прізвище Бенні Бланко.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

"Я ніколи не була щасливішою. Він — найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною", - писала артистка у фотоблогу.

До слова, Бенні Бланко відомий тим, що він музичний продюсер. Він співпрацював з багатьма світовими знаменитостями, серед яких Ед Ширан, Кеті Перрі, Брітні Спірс, The Weeknd, Джастін Бібер та багато інших. До речі, з Бібером Бланко взагалі товаришує.

Зазначимо, Селена Гомес від 2011 року до 2018 зустрічалася з канадійським співаком. Пара то розходилася, то мирилася. Врешті, 2018 вони остаточно порвали. Для Селени Гомес це був неабияк болісний розрив із коханим.

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