Селена Гомес закрутила новий роман і розсекретила відомого бойфренда - друга її екса Бібера

Виконавиця більше не самотня.
Американська співачка Селена Гомес офіційно підтвердила, що закрутила новий роман.
У своєму Instagram знаменитість оголосила, що зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко. Виконавиця зазначила, що їхнім стосункам вже пів року.
Також Селена опублікувала щасливе фото з коханим, де вона ніжно притулилася до нього. Хоч обличчя бойфренда артистка не стала показувати, однак борода, кучеряве волосся та браслети на руці вказують саме те, що це Бенні.
Також Гомес опублікувала знімок, де похизувалася коштовною каблучкою на безіменному пальці. До слова, на прикрасі красується чимала англійська літера "B", а саме з неї починається ім'я та прізвище Бенні Бланко.
"Я ніколи не була щасливішою. Він — найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною", - писала артистка у фотоблогу.
До слова, Бенні Бланко відомий тим, що він музичний продюсер. Він співпрацював з багатьма світовими знаменитостями, серед яких Ед Ширан, Кеті Перрі, Брітні Спірс, The Weeknd, Джастін Бібер та багато інших. До речі, з Бібером Бланко взагалі товаришує.
Зазначимо, Селена Гомес від 2011 року до 2018 зустрічалася з канадійським співаком. Пара то розходилася, то мирилася. Врешті, 2018 вони остаточно порвали. Для Селени Гомес це був неабияк болісний розрив із коханим.
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