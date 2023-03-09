Селена Гомес замилувала архівним дитячим фото та звернулася до жінок з важливою порадою

Також артистка дала послання собі маленькій.
Американська співачка та акторка Селена Гомес потішила прихильників архівним контентом.
У своєму Instagram артистка показала, який вигляд мала у дитинстві. Зірка опублікувала дитяче фото, на якому зображена усміхненою з зібраним у хвостик чорнявим волоссям та у жовтій футболці. Також Селена звернулася до себе маленької з важливим посланням.
"Дорога маленька я, будь ласка, не бійся просити про допомогу", - написала співачка.
Відповідний допис Селена опублікувала 8 Березня. Тож, артистка у Міжнародний день жінок дала пораду дівчатам.
"Я хочу, щоб кожна з нас була ніжною до себе. Напишіть собі маленький важливу пораду та наклейте її на дзеркало, щоб нагадати собі, що ви варті цього світу. Люблю вас", - зазначила артистка.
Нагадаємо, останнім часом Селена Гомес набрала вагу. Чимало користувачів Мережі звертають на це увагу та хейтять співачку. Виконавиця не витримала та пояснила причину своєї зайвої ваги.
Читайте також: