Селена Гомес замилувала архівним дитячим фото та звернулася до жінок з важливою порадою

Американська співачка та акторка Селена Гомес потішила прихильників архівним контентом.

У своєму Instagram артистка показала, який вигляд мала у дитинстві. Зірка опублікувала дитяче фото, на якому зображена усміхненою з зібраним у хвостик чорнявим волоссям та у жовтій футболці. Також Селена звернулася до себе маленької з важливим посланням.

"Дорога маленька я, будь ласка, не бійся просити про допомогу", - написала співачка.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Відповідний допис Селена опублікувала 8 Березня. Тож, артистка у Міжнародний день жінок дала пораду дівчатам.

"Я хочу, щоб кожна з нас була ніжною до себе. Напишіть собі маленький важливу пораду та наклейте її на дзеркало, щоб нагадати собі, що ви варті цього світу. Люблю вас", - зазначила артистка.

Нагадаємо, останнім часом Селена Гомес набрала вагу. Чимало користувачів Мережі звертають на це увагу та хейтять співачку. Виконавиця не витримала та пояснила причину своєї зайвої ваги.

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