Селена Гомес заявила, що її стосунки з Бібером та The Weeknd були приречені: "Мене прокляли"

Зірка пояснила, чому всі її стосунки були невдалими.

Американська співачка Селена Гомес, яка днями прикрасила одразу дві обкладинки липневих випусків Vogue, прокоментувала своє особисте життя.

У інтерв'ю Vogue Australia 28-річна зірка пояснила, чому її стосунки з відомими музикантами Джастіном Бібером та The Weeknd виявилися невдалими.

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Так за словами артистки, вона у жодних стосунках ніколи не почувалася рівною своїм партнерам.

"Я була дуже молода і дозволяла собою користуватися в стосунках. Здебільшого всі мої минулі романи були такими, ніби мене прокляли", - поділилася Селена.

Цікаво, що свою косметичну лінію Rare (рідкісна) Гомес назвала так, щоб якось виправдатися у власних очах.

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"Напевно, мені потрібно було знайти це слово, бо я почувалася все гірше і гірше. У парі з кимось я ніколи не була по-справжньому цінною", - додала співачка.

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Наразі за словами співачки вона чітко знає, чого хоче від наступних стосунків.

"Я хочу, щоб це було щиро і по-справжньому. Сподіваюся, що обійдеться без залежності, безладних зв'язків і відсутності спілкування. Коли ви стаєте старше, ви знаходите людей, які дійсно вам підходять і з якими ви на одній хвилі", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше млосна Селена Гомес у купальнику прикрасила сторінки відомого глянцю. Співачка стала героїнею квітневого номеру журналу Vogue.

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