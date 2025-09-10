Селена Гомес чесно зізналася у стражданнях через невиліковну хворобу

Селена Гомес / © Associated Press

Американська співачка Селена Гомес відкрито розповіла про те, як їй живеться з хронічним захворюванням — вовчанкою, яке серйозно впливає на повсякденне життя.

33-річна зірка зазначила, що у неї артрит пальців рук, спричинений хворобою, і поділилася побутовою ситуацією, яка змусила її відчути сильний біль. Вона згадала, як буденна справа змусила її хвилюватися.

"Я пам’ятаю, як намагалася відкрити пляшку з водою — і це було дуже боляче, перш ніж я почала приймати правильні ліки", — розповіла Гомес у подкасті Емі Полер.

Селена Гомес / © скриншот з відео

Вона також розповіла, як її досвід із хворобою вплинув на роботу над власним брендом косметики. Через проблеми зі спритністю рук під час артриту Селена почала створювати продукти так, щоб ними було легко користуватися всім, хто стикається з подібними труднощами. Для зірки було важливо, щоб її продукти враховували потреби людей з обмеженими можливостями.

До слова, захворювання було діагностоване у Селени 2013 року. Вовчанка не виліковується, проте артистка намагається підтримувати стан свого здоров’я за допомогою медичних засобів та лікування. Селена відкрито говорить про труднощі, з якими стикається щодня, і прагне надихати інших людей з подібними проблемами, показуючи, що життя з хронічною хворобою можливо і може бути повноцінним.

