Селена Гомес із розмахом відгуляла дівич-вечір на розкішному курорті

Американська співачка Селена Гомес відгуляла дівич-вечір.

Виконавиця разом із подругами влаштувала розкішне святкування. Дівич-вечір артистки минув на курорті Кабо-Сан-Лукас у Мексиці. Святкування було тематичним. Кімната Селени Гомес була прикрашена повітряними кульками з написом англійською мовою "наречена", а також у формі білих сердець. Окрім того, на співачку чекала біла піжама з пір'ям.

Разом із подругами виконавиця розважалася на яхті. Звичайно, артистка одягала вельон – символ нареченої. На вечірці Селена Гомес приміряла декілька образів – білі різноманітні мінісукні, а також купальник. До речі, можна було розгледіти неабияк схудлу фігуру виконавиці.

Оскільки і Селена Гомес, і її наречений, музичний продюсер Бенні Бланко, відгуляли вечірки з нагоди весілля, то можна припустити, що незабаром пара офіційно укладе шлюб.

Зазначимо, коханий виконавиця освідчився їй у грудні 2024 року. Для Селени Гомес цей шлюб стане першим. До заручин пара зустрічалася понад рік.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Селена Гомес розірвала дружбу з подружкою, моделлю Ніколою Пельтц. Інсайдер розкрив причину їхньої сварки.