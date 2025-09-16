- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 257
- Час на прочитання
- 1 хв
Селена Гомес оконфузилася плітками про 76-річну Меріл Стріп та її "коханця"
Селена Гомес вирішила попліткувати про любовні перипетії в житті Меріл Стріп. Однак цей незручний момент потрапив на камеру.
Американська співачка Селена Гомес оконфузилася плітками про особисте життя голлівудської акторки Меріл Стріп.
Сталося це під час урочистої церемонії вручення премії "Еммі". У залі Селена Гомес сиділа поруч із канадійським актором Мартіном Шортом, з яким разом знімається в телесеріалі "Убивства в одній будівлі". Якоїсь миті виконавиця вирішила підгледіти за колегою, а якщо конкретніше — в його телефон. Після цього Гомес надула губи, повернулася до свого нареченого Бенні Бланко та щось йому промовила.
Звичайно ж, у Мережі знайшлися ті, хто швидко розшифрував слова артистки. Як передає People, вона промовила: "Мартін пише Меріл". Що цікаво, Шорта та Стріп, яка теж грає в серіалі "Убивства в одній будівлі", ще від 2024 року підозрюють у романі. Тим часом реакція Селени Гомес на їхнє листування лише додала олії до вогню.
До слова, Селену Гомес не вперше ловлять на плітках. Торік на церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус" виконавиця пліткувала з подругою Тейлор Свіфт про стосунки актора Тімоті Шаламе з Кайлі Дженнер. Вочевидь, інцидент нічому не навчив артистку.
Нагадаємо, Селена Гомес страждає на невиліковну хворобу – вовчак. Нещодавно артистка розповіла про труднощі, перед якими постає через недугу.