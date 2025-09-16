Селена Гомес оконфузилася плітками про 76-річну Меріл Стріп та її "коханця"

Селена Гомес, Меріл Стріп та Мартін Шорт / © Associated Press

Американська співачка Селена Гомес оконфузилася плітками про особисте життя голлівудської акторки Меріл Стріп.

Сталося це під час урочистої церемонії вручення премії "Еммі". У залі Селена Гомес сиділа поруч із канадійським актором Мартіном Шортом, з яким разом знімається в телесеріалі "Убивства в одній будівлі". Якоїсь миті виконавиця вирішила підгледіти за колегою, а якщо конкретніше — в його телефон. Після цього Гомес надула губи, повернулася до свого нареченого Бенні Бланко та щось йому промовила.

Звичайно ж, у Мережі знайшлися ті, хто швидко розшифрував слова артистки. Як передає People, вона промовила: "Мартін пише Меріл". Що цікаво, Шорта та Стріп, яка теж грає в серіалі "Убивства в одній будівлі", ще від 2024 року підозрюють у романі. Тим часом реакція Селени Гомес на їхнє листування лише додала олії до вогню.

Селена Гомес - праворуч, а Мартін Шорт - ліворуч / © Associated Press

До слова, Селену Гомес не вперше ловлять на плітках. Торік на церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус" виконавиця пліткувала з подругою Тейлор Свіфт про стосунки актора Тімоті Шаламе з Кайлі Дженнер. Вочевидь, інцидент нічому не навчив артистку.

Нагадаємо, Селена Гомес страждає на невиліковну хворобу – вовчак. Нещодавно артистка розповіла про труднощі, перед якими постає через недугу.