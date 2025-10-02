ТСН у соціальних мережах

Селена Гомес після весілля розкрила таємне романтичне послання у сукні

Зірка сховала ніжний символ для коханого просто у вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Селена Гомес

Селена Гомес / © instagram.com/selenagomez

Американська співачка Селена Гомес, яка нещодавно вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко, поділилася новими весільними світлинами.

Фани звернули увагу на другу сукню артистки від Ralph Lauren. Образ виявився справжнім мистецьким шедевром: прозорий шовковий мереживний наряд, прикрашений 300 квітами ручної роботи та кришталевими деталями, створював ніжний і водночас розкішний вигляд.

Однак найзворушливіший момент приховувався в деталях. На одному з кадрів Селена підняла поділ сукні й показала маленьке серце з вишивкою "S + B" — ініціали пари — та датою весілля. Такий символ став особистим посланням коханому, захованим просто у весільному вбранні.

Сукня Селени Гомес / © instagram.com/selenagomez

Сукня Селени Гомес / © instagram.com/selenagomez

Наряд поєднав у собі високу моду й індивідуальність. Якщо перша сукня Гомес була класичною, то друга відобразила романтичний та особистий характер події.

