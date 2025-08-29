Селена Гомес розірвала дружбу з Ніколою Пельтц: інсайдер назвав обурливу причину

Селена Гомес та Нікола Пельтц / © Associated Press

Американська співачка Селена Гомес розірвала дружбу з моделлю Ніколою Пельтц.

Фани вже давно запідозрили, що між знаменитостями пробігла чорна кицька. Зокрема, вони припинили ділитися спільними фото, Селена не була присутньою на повторному весіллі Ніколи з Брукліном Бекхемом, а та ж пропустила дівич-вечір виконавиці.

Врешті, інсайдер The Sun підтвердив, що модель та артистка дійсно побили горщики. Джерело говорить, що негативно на дружбу вплинула поведінка саме Пельтц. Модель нібито постійно намагалася привернути до себе увагу на публічних заходах, водночас не була привітною з Гомес.

Селена Гомес / © Associated Press

«Було багато напружених моментів, наприклад, під час вечерь та обідів, коли Нікола намагалася сісти там, де фотографи могли б отримати найкращий ракурс, і вона була не дуже привітною до Селени, якщо люди не звертали на неї достатньо уваги», — говорить інсайдер.

Та ще більше обурило Гомес, коли Пельтц почала розповідати обурливі плітки про неї їхнім спільним друзям. Врешті, співачка намагалася помиритися, але спроба виявилася марною. Тим часом Бруклін Бекхем взагалі нічого не робить, аби вплинути на поведінку дружини. За словами інсайдера, це спричинило те, що друзів у них стає все менше й менше.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Associated Press

«Просто погляньте на коло друзів Ніколи та Брукліна — воно зменшується щотижня. Деякі люди відвернулися від них, бо зрозуміли, як поводиться Нікола, а Бруклін не робить багато, щоб змінити цю динаміку», — підсумував інсайдер.

Нагадаємо, тим часом довкола Брукліна Бекхема вирує його власна сімейна драма. Він припинив спілкування з зірковими батьками Вікторією та Девідом Бекхемами. Подейкують, що не останню роль в цьому зіграла Нікола. Нещодавно подруга Пельтц заступилася за неї і розкрила причину, чому Бруклін розірвав зв’язки з родичами.