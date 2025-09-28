- Дата публікації
Селена Гомес вперше вийшла заміж та влаштувала весілля в ретро-стилі
Артистка поділилася ніжними кадрами зі своїм чоловіком.
Американська співачка Селена Гомес вийшла заміж за продюсера та автора пісень Бенні Бланко, він же Бенджамін Левін.
Зворушливими кадрами з важливого дня зірка поділилася у себе в Instagram. На них пара без гостей гуляє подвір’ям будинку у вишуканому вбранні — Селена обрала для себе довгу, ніжно-кремову сукню без рукавів та акцентом на верхню частину наряду, а Бенні — класичний чорний костюм та краватку-метелик. В якості весільного букету співачка обрала скромні конвалії, які влучно підкреслили елегантний образ.
Варто зазначити, що фото зірки були зроблені за допомогою популярних зараз фотокамер миттєвого друку. Це додало зображенням ще більше шарму та вінтажності. Світлини Селена доповнила коротким написом з білими сердечками. Під дописом виконавиця зазначила дату їхнього з коханим весілля: "9.27.2025".
У коментарях фани артистки були в захваті від цієї новини. Прихильники почали вітати зіркову пару й надсилати сотні теплих та приємних слів:
О Боже мій! Це просто чудово! Мої вітання!
Дуже щасливий за вас! Неймовірно вас люблю…
Ти просто сяєш! Вітаю вас та бажаю життя наповнене коханням та щастям
Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес відверто розповіла про випробування, з якими стикається через свою невиліковну хворобу. Співачка поділилася, як недуга впливає на її щоденне життя та емоційний стан.