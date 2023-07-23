Селені Гомес – 31: зірка показала, як у мінісукні відгуляла своє свято з Періс Гілтон та Крістіною Агілерою

Американська співачка Селена Гомес показала шанувальникам, як відсвяткувала день народження.

22 липня артистці виповнився 31 рік. З цієї нагоди Гомес влаштувала гучну вечірку, на яку запросила друзів та близьких. Зокрема, привітати іменинницю прийшли й зіркові колеги – співачка Крістіна Агілера та світська левиця Періс Гілтон.

Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя / Фото: instagram.com/selenagomez

Минулого вечора Селена постала у яскравій мінісукні червоного кольору, образ артистка доповнила туфлями на шнурівці та зачіскою з підібраним волоссям.

Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя / Фото: instagram.com/selenagomez

Гості багато спілкувалися і танцювали, а наприкінці вечора на іменинницю чекав величезний святковий торт, виконаний у червоно-білих кольорах. Зазначимо, що на свій день народження артистка просила замість подарунків своїх друзів та фанів донатити у фонд, який опікується психічним здоров'ям молодих людей.

Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя / Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, що на початку липня Селена Гомес розбурхала уяву шанувальників, знявшись у червоному спідньому. Зірка наробила пікантних селфі у ліжку.

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