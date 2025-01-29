Селені Гомес пригрозили депортацією зі США: співачка з іронією відреагувала

Відповідні погрози артистка почала отримувати після її відео, де вона підтримала мексиканців, яких депортують з Америки.

Американській співачці Селені Гомес пригрозили депортацією зі США.

Відповідні погрози посипалися в бік артистки після її нещодавнього ролика. Виконавиця в Instagram опублікувала відео, де зі сльозами на очах підтримала мексиканців. Річ у тім, що новоспечений президент США Дональд Трамп рішуче налаштований проти нелегальних мігрантів. Він вже підписав відповідний указ про їхню депортацію. Тим часом Селена Гомес розплакалася через такі дії Трампа. Артистка записала відео, де в сльозах підтримала мексиканців, які, як вона говорить, тікають від бідності та насильства.

"Я просто хотіла сказати, що мені дуже шкода. Усі мої люди зазнають нападів, діти. Я не розумію. Мені дуже шкода. Я б хотіла щось зробити, але я не можу. Я не знаю, що робити", - говорить артистка.

Щоправда, згодом Селена Гомес видалила відео, однак воно встигло поширитися Мережею. На ролик вже відреагували у своєму акаунті в X в кандидат в сенатори США Сем Паркер. Він пригрозив артистці, що її теж варто депортувати, адже вона, мовляв, не цінує американське громадянство.

Селена Гомес вже відповіла йому. Співачка іронічно подякувала "за сміх" і "за погрози".

"О, містере Паркере, містере Паркере. Дякую за сміх і погрози", - відрізала артистка.

Допис Селени Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Зазначимо, у Селени Гомес є мексиканське коріння. В 1970-х роках її бабуся та дідусь по батьковій лінії емігрували до Техасу з мексиканського міста Монтеррей. Артистка цього ніколи не соромилася. Ба більше, вона називає себе "американо-мексиканкою в третьому поколінні".

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