Селену Гомес заскочили на побаченні з 33-річним бойфрендом-красунчиком

Знаменитість та її коханий влаштували собі романтичний вечір у ресторані.

Американську співачку Селену Гомес заскочили на побаченні з новим обранцем, діджеєм гурту The Chainsmokers Ендрю Таггартом.

Папараці підловили парочку, коли та виходила разом з одного з ресторанів Нью-Йорка. Щаслива Селена у чорному костюмі та з зібраним волоссям тримала 33-річного Ендрю за руку.

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Зазначимо, вперше чутки про роман знаменитостей почали поширюватися минулого тижня. Закохані разом ходили грати в боулінг та не намагалися навіть ховатися від публіки. Очевидці, які бачили парочку, розповідали, що вони не соромилися цілувати одне одного. Тим часом Селена мала неабияк щасливий вигляд.

Утім, Гомес намагалася спростувати цю інформацію. У соцмережах вона публікувала фото з написом: "Я надто полюбляю бути самотньою". Також знаменитість додавала хештег "Самотня". Нині ж, після світлин, де Селена та Ендрю мило виходять із ресторану, співачці навряд чи вдасться заперечувати ці плітки.

Нагадаємо, вісім років Селена Гомес зустрічалася зі співаком Джастіном Бібером. Пара постійно то розходилася, то мирилася, поки у березні 2018 року остаточно не розірвала стосунки. Селена зізнавалась, що для неї цей розрив був дуже тяжким. Ендрю Таггарт став її першим бойфрендом після Джастіна Бібера.

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