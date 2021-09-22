Селеста Барбер навкарачки у леопарді та з брудними ногами потролила Ірину Шейк

Селеста Барбер навкарачки у леопарді та з брудними ногами потролила Ірину Шейк

Акторка відтворила еротичне фото моделі.

Відома австралійська акторка та комікиня Селеста Барбер вкотре насмішила фанів кумедним фото.

39-річна гумористка, яка відома своїми пародіями на світових знаменитостей, цього разу повторила пікантний знімок моделі Ірини Шейк.

На оригінальній світлині зірка постала на капоті машини у купальнику навкарачки. Шейк спустила шорти, оголивши пружні сіднички. Селеста кумедно зімітувала позу акторки, засвітивши брудні ноги.

instagram.com/celestebarber

"Добре, дякую", – написала гумористка.

Юзери, побачивши знімок, вибухнули коментарями. Фани писали, що пародія їх добряче насмішила.

Ох, Селесто, це якраз те, що мені сьогодні потрібно

Брудна нога особливо потішила

Друга фотографія краща, ніж перша. Клянусь

Нагадаємо, кучеряву Аліну Гросу в ліловій сукні з пір’ям порівняли з Пугачовою. Артистка показала, як видавала заміж свою подругу.

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