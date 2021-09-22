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Селеста Барбер навкарачки у леопарді та з брудними ногами потролила Ірину Шейк

Селеста Барбер навкарачки у леопарді та з брудними ногами потролила Ірину Шейк

instagram.com/celestebarber

Акторка відтворила еротичне фото моделі.

Відома австралійська акторка та комікиня Селеста Барбер вкотре насмішила фанів кумедним фото.

39-річна гумористка, яка відома своїми пародіями на світових знаменитостей, цього разу повторила пікантний знімок моделі Ірини Шейк.

На оригінальній світлині зірка постала на капоті машини у купальнику навкарачки. Шейк спустила шорти, оголивши пружні сіднички. Селеста кумедно зімітувала позу акторки, засвітивши брудні ноги.

© instagram.com/celestebarber
instagram.com/celestebarber

"Добре, дякую", – написала гумористка.

Юзери, побачивши знімок, вибухнули коментарями. Фани писали, що пародія їх добряче насмішила.

  • Ох, Селесто, це якраз те, що мені сьогодні потрібно
  • Брудна нога особливо потішила
  • Друга фотографія краща, ніж перша. Клянусь

Нагадаємо, кучеряву Аліну Гросу в ліловій сукні з пір’ям порівняли з Пугачовою. Артистка показала, як видавала заміж свою подругу.

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