Селеста Барбер навкарачки у леопарді та з брудними ногами потролила Ірину Шейк

Акторка відтворила еротичне фото моделі.
Відома австралійська акторка та комікиня Селеста Барбер вкотре насмішила фанів кумедним фото.
39-річна гумористка, яка відома своїми пародіями на світових знаменитостей, цього разу повторила пікантний знімок моделі Ірини Шейк.
На оригінальній світлині зірка постала на капоті машини у купальнику навкарачки. Шейк спустила шорти, оголивши пружні сіднички. Селеста кумедно зімітувала позу акторки, засвітивши брудні ноги.
"Добре, дякую", – написала гумористка.
Юзери, побачивши знімок, вибухнули коментарями. Фани писали, що пародія їх добряче насмішила.
- Ох, Селесто, це якраз те, що мені сьогодні потрібно
- Брудна нога особливо потішила
- Друга фотографія краща, ніж перша. Клянусь
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