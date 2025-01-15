Селін Діон показалася одразу з трьома з синами і приголомшила їхнім дорослим виглядом

Канадійська співачка Селін Діон вперше за тривалий час показалася одразу з трьома синами.

Сімейним знімком виконавиця поділилася у своєму Instagram. На фото артистка з синами позувала на ґанку. Вони всі були одягнені у світле вбрання і сиділи на лавці на тлі новорічного декору. Тим часом користувачі зазначили, що 24-річний Рене-Чарльз та 14-річні близнюки Едді і Нельсон мають неабияк дорослий вигляд.

Селін Діон із синами / Фото: instagram.com/celinedion

До слова, сімейним знімком Селін Діон поділилася не з радісної нагоди. Артистка з синами вшанувала пам'ять покійного чоловіка Рене Анджелі, який помер 14 січня 2016 року від ускладнень, викликаних раком. Виконавиця зворушливо звернулася до покійного коханого та зазначила, що їм не віриться, що вже минуло дев'ять років. Селін Діон наголосила, що завжди шануватиме свого чоловіка та сумуватиме за ним.

"Рене, ми не можемо повірити, що тебе немає вже дев'ять років. Не минає жодного дня, щоб ми не відчували твою присутність, Рене-Чарльз, Едді, Нельсон і я. Ти був моїм найбільшим чемпіоном, моїм партнером і тим, хто завжди бачив у мені найкраще. Я шаную тебе і завжди сумуватиму за тобою... Ми тебе любимо", - написала артистка.

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