Селін Діон шокувала жахливим відео, як в неї стався напад невиліковної хвороби: "Могла померти"

Артистка розповіла, як хвороба впливає на її життя.

Канадійська співачка Селін Діон шокувала відео, як в неї стався напад через невиліковну хворобу.

Виконавиця страждає від синдрому м'язової скутості. Тяжка хвороба впливає на життя артистки. Зокрема, у своєму документальному фільмі "Я: Селін Діон" співачка розповіла, як страждає від недуги. До стрічки увійшли жахливі кадри, як Діон бореться з нападом.

Стан зірки погіршився після того, як вона записала нову пісню. Зокрема, Селін Діон показала, як через тяжку хворобу вона у сльозах намагається дихати, тим часом медики роблять все можливе, аби полегшити симптоми хвороби.

"Я не хочу драматизувати, але я могла померти. Я вживала небезпечні дози ліків, щоб мати можливість ходити. Я мала навчитися ковтати. Мені знадобилися різні препарати для того, щоб організм міг нормально функціонувати", - поділилася співачка, пише BoredPanda.

Попри тяжку хворобу, Селін Діон сподівається продовжити свою кар'єру. Артистка зізнається, що хоче й надалі співати та танцювати на сцені. Виконавиця переконана, що їй це вдасться.

"Я все ще бачу, як танцюю і співаю. Знаєте, я завжди знаходжу план Б і план В. Це я! Якщо я не можу бігти, я буду ходити. Якщо я не можу ходити, я буду повзати. Але я не зупинюся", - рішуче заявила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Селін Діон розповідала, як проявляються симптоми м'язової скутості. Артистка переживає постійний дискомфорт. Зокрема, співачка відчуває спазми у гортані, животі, хребті та ребрах, деякі з яких одного разу просто не витримали тиску та зламалися.

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