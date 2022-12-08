Селін Діон зі сльозами на очах повідомила про невиліковну хворобу: "Страждає 1 людина на мільйон"

Канадська співачка Селін Діон повідомила шанувальникам невтішну новину.

Так, у зірки виявили рідкісну хворобу – синдром м'язової скутості, яким страждає 1 людина на мільйон. Про це артистка розповіла в емоційному відео, яке розмістила на сторінці в Instagram.

Не стримуючи сліз, у своєму зверненні до шанувальників, Діон повідомила, що через хворобу змушена скасувати свої концерти в Європі, які планувалися на лютий.

"Нещодавно у мене діагностували дуже рідкісний неврологічний розлад, який називається синдромом ригідності, ним страждає 1 людина на мільйон. Хоча ми все ще вивчаємо це рідкісне захворювання, тепер ми знаємо, що воно викликає всі мої спазми. На жаль, ці спазми впливають на кожен аспект мого повсякденного життя, іноді викликаючи труднощі під час ходьби і не дозволяючи мені використовувати свої голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла. Мені боляче говорити вам сьогодні, що я не готова відновити свій тур Європою в лютому", - сказала у відео артистка.

Наразі ліків від цієї хвороби не винайдено, проте є препарати, які допомагають уповільнити її прогресування. Селін Діон поділилася, що наразі зосередить всю свою увагу на здоров'ї і що з нею працюють найкращі лікарі, які допомагають їй у боротьбі з недугою.

"Щоб знову зв'язатися з вами, я не маю іншого вибору, окрім як зосередитися на своєму здоров'ї в цей момент, і я сподіваюся, що я – на шляху до одужання. Це моя мета і я роблю все можливе, щоб відновити сили", - сказала фанам співачка.

Зазначимо, що вперше про проблеми зі здоров'ям у Селін Діон стало відомо в січні, коли вона скасувала свій тур Північною Америкою від 9 березня до 22 квітня. Тоді представники артистки повідомили, що у зірки "сильні і постійні спазми м'язів", на відновлення яких вона витрачає дуже багато сил і часу.

Читайте також: