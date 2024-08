Селін Діон звинуватила Дональда Трампа у використанні її хіта у передвиборчій кампанії без дозволу

Канадійська співачка Селін Діон звинуватила кандидата у президенти США Дональда Трампа у несанкціонованому використанні її хіта у своїй передвиборчій компанії.

Зокрема, в Америці нині готуються до виборчих перегонів. Дональд Трамп є одним із кандидатів у президенти. Днями в політика відбувся мітинг в Бозмені у штаті Монтана у рамках передвиборчої компанії. Перед появою Трампа на сцені присутнім ввімкнули відео, де Селін Діон співала свій хіт My Heart Will Go On, який свого часу був саундтерком до фільму "Титанік".

Трамп без дозволу використав пісню Селін Діон у передвиборчій компанії: співачка відреагувала

Однак, як виявилося, Трампові ніхто дозволу на використання композиції не давав. Про це повідомила команда співачки в Instagram. Як зізналась Селін Діон, вона обурена, що Трамп несанкціоновано використовує її пісні у своїх цілях.

"Команда управління Селін Діон і її лейбл дізналися про несанкціоноване використання відео, запису, музичного виконання та образу Селін Діон на мітингу Трампа в Монтані. Жодним чином це використання не є санкціонованим, і Селін Діон не підтримує таке або подібне використання", - йдеться в повідомленні команди артистки.

Реакція Селін Діон на вчинок Дональда Трампа / Фото: instagram.com/celinedion

Нагадаємо, наразі Селін Діон рідко з'являється на публіці, не випускає нових пісень та не дає концерти. Річ у тім, що в виконавиці діагностували синдром м'язової скутості. Нещодавно зірка показувала моторошне відео, як у неї стався напад невиліковної хвороби.

