Сем Сміт таємно заручився з бойфрендом: що відомо про їхні 3-річні стосунки

Схоже, незабаром відбудеться ще одне зіркове весілля.

Валерія Сулима
Сем Сміт

Сем Сміт / © Associated Press

Відомий британський співак Сем Сміт випадково розсекретив свої заручини з бойфрендом, модельєром Крістіаном Кованом.

Сталося це під час балу Інституту костюма Met Gala, що відгримів у Нью-Йорку, США. Сем Сміт та Крістіан Кован були серед запрошених гостей. Звичайно ж, вони не лишились без уваги публіки. Та не лише їхні образи були цікавими, але й розмови.

Як пише Page Six, інсайдер став свідком цікавої бесіди. Сем Сміт та Крістіан Кован нібито перед виходом на «червоний хідник» обговорювали свої таємні заручини, що відбулися в готелі Mark.

«Наскільки я розумію, це були приватні заручин. Вони на сьомому небі від щастя, і, наскільки я чув, дуже закохані!» — стверджує інсайдер.

Крістіан Кован та Сем Сміт / © Associated Press

Зазначимо, Сем Сміт ще 2014 року здійснив камінгаут. Відомо, що протягом останніх трьох років він перебуває в стосунках із модельєром Крістіаном Кованом. Принаймні, саме 2023-го їх помітили разом за прогулянкою у Нью-Йорку, коли вони прогулювались і дарували одне одному ніжні поцілунки.

