Семен Горов заступився за Софію Ротару і пояснив її позицію під час війни

Відомий український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов прокоментував позицію співачки Софії Ротару під час війни.

Так, у Мережі вже давно обурюються тим, що народна артистка доволі рідко висловлюється про війну в Україні та уникає публічності. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" режисер висловив нерозуміння щодо такого гейту в бік Ротару. Горов пояснив, що насамперед треба розуміти, що співачка зараз похилого віку і раніше чимало робила для розвитку української музики.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Режисер також підкреслив, що Софія Ротару народилася за часів СРСР. Тому дорікання їй з боку молодих людей, народжених в період незалежності України, мають для нього недоречний вигляд.

"Більш молодим людям уже легше оцінювати. Вони народилися вже в Україні. Софія Михайлівна народилася в зовсім іншій державі, в зовсім іншому середовищі. Вона радянська людина. Вона народна артистка України, народна артистка Молдови, народна артистка Росії. І вимагати від неї, щоб вона там щось... По-перше, вона дуже уже літня людина, ну що там можна від неї вимагати? Вона багато зробила для української музики, і я думаю, що за це треба бути їй вдячними. Всі люди різні. І є люди, які зривають все з себе і лізуть на барикади, а є ті, хто так не може", — наголосив Семен Горов.

Нагадаємо, нещодавно Семен Горов різко пройшовся по зрадниці Ані Лорак і пояснив, як Росія вплинула на українську артистку.

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