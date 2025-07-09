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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
403
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Семен Горов розкрив подробиці смерті Ігоря Поклада: "Помер у лікарні"

Відомий режисер в коментарі ТСН.uа розповів про останні роки геніального композитора, якому присвятив свій фільм "Спомин про майбутнє".

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Ігор Поклад, Семен Горов

Ігор Поклад, Семен Горов

Український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов розповів про смерть легендарного композитора Ігоря Поклада і пригадав останню з ним зустріч.

Легендарний композитор та народний артист Ігор Поклад помер у віці 83 років. Багато відомих людей вже відреагувало на цю сумну звістку. Режисер Семен Горов також прокоментував трагічну новину. У розмові з журналісткою ТСН.ua він розповів про останні роки геніального композитора.

"Ігор Дмитрович вже довго хворів і останній час вже був в лікарні. Ми всі, на жаль, очікували, що це може статися, але все рівно це несподівано і неймовірно боляче. Останній раз ми бачилися десь два роки тому", - розповів ТСН.ua Семен Горов.

Нагадаємо, режисера і композитора пов’язує спільний документальний фільм "Спомин про майбутнє". Саме музичний витвір українського композитора Ігоря Поклада під назвою "Спомин" надихнув Горова на створення короткометражної картини. А сам композитор став одним із героїв документальної стрічки, яка вже встигла назбирати багато нагород на кінофестивалях. 

Ігор Поклад і Семен Горов під час знімань фільму "Спомин про майбутнє"

Ігор Поклад і Семен Горов під час знімань фільму "Спомин про майбутнє"

"Ми познайомилися, вже коли почалася повномасштабна війна. Я тоді вперше тільки, на жаль, почув його музичний твір "Спомин", який надихнув мене зняти фільм. Тоді я поїхав до нього у Ворзель, де ми вже мали змогу поспілкуватися. Я запам'ятав його дуже привітним, не дивлячись на хворобу в гарному тонусі, охайним і красивим чоловіком, з глибокими очима, таким ж глибокими думками і чудовою музикою. Але він був небагатослівною людиною, бо, мабуть, як справжній композитор висловлювався більше музикою", - поділився режисер. 

Нагадаємо, дружина Ігоря Дмитровича, Світлана Поклад, першою сповістила друзів і прихильників творчості композитора, про те, що він пішов у засвіти. За словами Горова, він теж дізнавався про усі новини з життя композитора саме завдяки його дружині: "Світлана, безумовно, була його музою і янголом-охоронцем. Робила все, аби хоч на трохи продовжити його життя. Вона тримала його в тонусі, спілкувалася з його друзями і підтримувала його у всьому. Їй за це величезне дякую".

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Дата публікації
Кількість переглядів
403
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