Сенічкін показав архівне відео з Русланою Писанкою 11-річної давнини: "Знайшов на горищі запилений відос"

Ведучий інфотеймент-шоу "Твій День" Руслан Сенічкін поділився архівним відео з ведучою, колегою Русланою Писанкою, якої не стало 19 липня.

Ведучий шоу "Твій День" Руслан Сенічкін поділився з шанувальниками архівним відео з ведучою, колегою Русланою Писанкою, яка пішла з життя 19 липня.

На сторінці в Instagram Сенічкін запостив ролик, який був знятий 11 років тому. Тоді Писанка прийшла до "Сніданку з 1+1" як гостя. Руслан поділився, що знайшов це архівне відео на горищі:

"Як же ж я її полюбив ще від 1996 року, коли вона з'явилась на екрані з прогнозом погоди (я на 2-му курсі коледжу). Руслана підірвала шаблони. Одна, незначна, частина аудиторії бодішеймила, інша сприйняла своєю. Саме своєю. Бо знайшла співзвучну енергію, доброту і харизму, яка відчувалась з телевізора. Ніякого наносного хайпу, ексцентрики, спокійно, світло… Часто прогнози не мали значення, бо хотілось споглядати Руслану. І якби вона тоді сказала просто, шо завтра погода – п*зд*ц, то це сприйнялося би вишукано… Ну, типу нічого, переживемо. Руся все одно ж вийде, і скаже, шо п*зд*ц закінчився і з темних м'яких хмар визирне сонце", - поділився Сенічкін.

Нагадаємо, що відома українська акторка та ведуча Руслана Писанка пішла з життя у віці 56 років. зірка померла 19 липня у Німеччині, куди виїхала з початком повномасштабного вторгнення Росії до України. У Німеччині лікарі діагностували у Руслани Писанки важку хворобу.

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