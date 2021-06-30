"Серце розриває від радості": MONATIK, Сумська, Федишин про вихід збірної України у чвертьфінал Чемпіонату Європи

"Серце розриває від радості": MONATIK, Сумська, Федишин про вихід збірної України у чвертьфінал Чемпіонату Європи

Зірки відреагували на перемогу українців над шведами на Євро-2020.

29 червня відбулася історична подія у світі футболу - збірна України з рахунком 2:1 обіграла збірну Швеції і вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

За напруженою грою ретельно спостерігали не лише віддані фанати футболу, а й українські знаменитості. Після тріумфальної перемоги наших Мережа просто вибухнула емоційними коментарями та щирою радістю.

MONATIK

"Ура! "Я рад, так рад, так радуюсь сильно"! Збірна України найкращі! Best of the best! До сліз! Браво!"

Ольга Сумська

"Ура! Перемога! Україна у чвертьфіналі! А ось і наш прекрасний Артем Довбик, який приніс перемогу збірній України в матчі із збірною Швеції! Довбику тиждень тому виповнилось 24 роки. Схоже, маємо справді талановитого нападаючого - рідкісний талант у наші часи. Артем із Черкас. Його першим тренером був Олексій Блоха! Зараз Довбик є гравцем команди "Дніпро-1". Були чутки, що ним цікавиться київське "Динамо" і кілька європейських клубів. Вітаємо з перемогою нашу збірну і славетного Андрія Шевченка!"

Ірина Федишин

"Вітаємо з перемогою. Це була неймовірна гра! Дякуємо, хлопці! Ви – наші герої!"

Юрій Горбунов

"Браво Збірна України! Браво Шевченко! Пишаємося! Любимо! Віримо! Гордість розпирає! Ми в чвертьфіналі! Яка насолода!"

Дзідзьо

"Вітаємо нашу збірну України! Радість переповнює! Молодці"

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Швецією (2:1) в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

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