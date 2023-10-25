Сердючка, Пономарьов чи Руслана: музпродюсер заінтригував учасником нацвідбору на "Євробачення-2024"

Днями завершився прийом заявок національного відбору на "Євробачення 2024".

Цьогоріч заявки подали багато молодих музикантів, зірок ТікТок. Музичний продюсер Нацвідбору, музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой) у програмі ЖВЛ поділився першими враженнями від учасників:

"Маємо цьогоріч 389 заявок. Я під враженням, вже другу ніч не сплю, у мене в голові водночас всі ці 389 заявок. А музикантів хочу запевнити, що все послухав, все чую. Іноді хочеться навіть людям особисто відповісти, може так і зробимо. Зараз я формую лонгліст. Скажу так, є чотири стопудових хіти, є десять потенційних хітів і багато цікавих камбеків. Я думаю, що несподівано людям буде почути, побачити", - розповів Шуров.

Дмитро Шуров / Фото: corp.suspilne.media

Музичний продюсер нацвідбору також заінтригував, що поміж заявок є виконавець, що добре знайомий не лише українському глядачеві, його вже бачила вся Європа:

"Є людина, яка вже була на відборі і навіть поїхала на "Євробачення". Вона знову подала пісню. Я не скажу, хто вона, тому що я маю, як музичний продюсер, не створювати зайвих очікувань", - пояснив Шуров.

Зазначимо, що раніше Україну на "Євробаченні" представляли Руслана і Джамала, які посіли перше місце, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Злата Огнєвіч, Вєрка Сердючка та інші. Наразі українським єврофанам лишається лише здогадуватися, хто з вищезгаданих артистів захотів знову спробувати свої сили на музичній першості. Лонгліст фіналістів оголосять у листопаді.

Нагадаємо, що раніше бажання взяти участь у "Євробаченні-2024" висловила співачка Оля Полякова. Проте через нове правило нацвідбору, що обмежує участь артистів, що виступали в Росії після 15 березня 2014-го року, артистка подати свою кандидатуру не змогла. Таке рішення артистка вважає несправедливим і зазначила, що до країни-агресорки востаннє їздила на початку 2015, відтоді жодного разу її там не було.

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