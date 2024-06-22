Сердючка просто на сцені поставила на місце мовознавицю Фаріон, яка дорікнула їй в "ментальній кризі"

Українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, днями відповіла на закиди мовознавиці Ірини Фаріон.

Так, напередодні Ірина в інтерв'ю Telegraf пройшлася по образу Вєрки й прирівняла її суржик, на якому зазвичай артистка спілкується з прихильниками, зі стравами, які не поєднується. Водночас педагогиня дорікнула зірці за зростання в суржикомовному середовищі.

"Що стосується Данилка – це представник кризи української культури. Він сам зізнавався в тому, що виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, коли змішуєш гречку з макаронами та споживаєш в одній тарілці за один раз. Він мав із цієї ментальної кризи виходити, але не моє завдання давати йому оцінку", - зазначила Фаріон.

Ірина Фаріон

Своєю чергою, Сердючка не стала мовчати та теж у схожому стилі відповіла, використавши кулінарну метафору. Тож, просто під час свого концерту в Одесі співачка вигукнула зі сцени: "Ви знаєте, пані Фаріон, а ви – вареники з тирсою".

Вєрка Сердючка з гумором відповіла Ірині Фаріон на закиди про її мову

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка на власному концерті в Києві заспівала російськомовні пісні зі свого репертуару й втрапила у скандал. Мовний омбудсмен оцінив ситуацію й відповів, чи понесе артистка покарання.