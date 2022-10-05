Сердючка роздяглася, Арестович не прийде: реакція знаменитостей на меми про Щекавицю

Гора Щекавиця стала популярною після погроз кремлівського диктатора Путіна застосувати ядерну зброю. Українці жартома збираються провести там останні хвилини життя, знаменитості теж долучилися до обговорень.

Кремлівський диктатор Путін не припиняє залякувати суспільство та вкотре погрожує ядерною зброєю. Утім, українці з гумором відреагували на заяви злочинця.

Так, користувачі соцмереж стали гадати, а де ж у разі ядерного вибуху провести останні хвилини життя. Один із варіантів був - влаштувати на київській горі Щекавиці оргію. Як не дивно, але саме цей варіант набрав популярності серед користувачів.

Ідея породила чимало жартів та мемів. Чи не кожен долучався до обговорень оргії на Щекавиці. Зірки шоубізнесу теж не лишаються осторонь. Хтось із них зібрався піти на дійство, хтось випустив пісню для оргії, а хтось – дав певні поради.

Редакція ТСН.ua зібрала добірку, як зірки реагували на меми та жарти про Щекавицю.

Вєрка Сердючка з мамою

Знамените сімейство не проти піти на Щекавицю в разі ядерного вибуху. Так, Вєрка Сердючка показувала кадр, на якому позувала разом з мамою. Вони зображені майже повністю оголеними, лише у трусах. Над Сердючкою та мамою виднівся напис: "Щекавиця".

"Ми майже на місці…", - коротко, але цілком зрозуміло підписала кадр Сердючка.

Вєрка Сердючка з мамою / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Бєдняков

Після відвертих зізнань Вєрки Сердючки та її мами шоумен теж виявив бажання сходити на Щекавицю. Він жартома написав Сердючці, що чекатиме на них на горі.

"Проходьте. Чекаю на вас на рожевому простирадлі зліва від синього бідона з молоком", - написав ведучий Бєдняков.

Андрій Бєдняков написав у коментарі під фото Вєрки Сердючки

Ектор Хіменес-Браво

Колумбійський шеф-кухар теж не проти сходити на Щекавицю. Так, Ектор опублікував фото, на якому позував перед камерою у білій розстебнутій сорочці та запитав, чи візьмуть його на оргію.

"Враховуючи останні новини є до вас важливе запитання. Колумбійця візьмете на Щекавицю?", - цікавився Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Олексій Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович хоч і долучився до обговорень Щекавиці, утім брати участь у дійстві, яке, ймовірно, може відбутися на горі, відмовився.

Цілком можливо, що Арестович образився. Так, в одному з мемів користувачі жартували, кого хотіли б побачити на Щекавиці, а кого натомість отримають. Арестович був у не надто привабливій категорії.

"Я подивився цей кастинг. Не прийду", - зазначив Арестович.

- Я посмотрел этот кастинг.



Не приду. pic.twitter.com/TONQxtDVNc — Arestovych (@arestovych) September 28, 2022

Jerry Heil

Співачка стала хвилюватися за музику, яка гратиме на горі. Тож для дійства на Щекавицю артистка випустила трек. Знаменитість зробила актуальний кавер на пісню "Вовчиця" Олега Винника. У тексті виконавиця заспівала про своєрідне єднання українського народу та позитивне мислення навіть на тлі війни.

"Щекавиця в усіх мемах і шпаринах, не могла обійти стороною", - писала Jerry Heil.

Євген Клопотенко

Якщо Jerry Heil хвилювалася, щоб учасникам було що слухати, то Євген Клопотенко – що їсти. Тому знаменитість назвав страви, які потрібно приготувати на Щекавицю.

Зокрема, кухар порадив взяти з собою десерт тирамісу, консервовані огірки, картопляні пундики, заварний крем, вишневий пиріг.

"Рецепти для тих, хто збирається на Щекавицю. Бо їжа все робить приємніше. Тільки не сидіть зі своїми судочками осторонь, ви не для того туди йдете. Пригощайте людей, взаємодійте", – зазначив Клопотенко.

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