Сергій Бабкін емоційно відреагував на ракетний удар окупантами по Харкову: "Ви сильно відповісте"

Український музикант Сергій Бабкін емоційно відреагував на ворожий обстріл Росією житлового будинку Харкова.

Виконавець в Instagram-stories зазначив, що йому боляче спостерігати за тим, як окупанти цинічно нищать його рідне містj. Утім, Бабкін закликає не падати духом та триматися. Музикант наголосив, що треба ще більше допомагати українським захисникам, аби ті перемогли ворогів та нарешті вигнали їх з української землі.

Сергій Бабкін прокоментував ворожий обстріл рідного Харкова / Фото: instagram.com/babkin_official

"Ви сильно відповісте за Харків. Обіцяю вам. Після кожного такого випадку, те що сталося вчора у Харкові, після кожного пережитого болю, ми збираємо себе по шматочках, берем в руки, щоб допомагати ще сильніше, аніж до того, і збирати гроші на все необхідне для людей, а особливо для наших хлопців, для наших бійців, щоб вони задавили цю скотську гниль", - емоційно прокоментував артист.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Нагадаємо, 29 січня близько 11-ї вечора країна-агресорка Росія завдала ракетного удару по житловому будинку у центрі Харкова. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, а троє – отримали серйозні травми.

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