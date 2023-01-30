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Сергій Бабкін емоційно відреагував на ракетний удар окупантами по Харкову: "Ви сильно відповісте"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Сергій Бабкін емоційно відреагував на ракетний удар окупантами по Харкову: "Ви сильно відповісте"

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Артист закликав ще більше допомагати українським захисникам.

Український музикант Сергій Бабкін емоційно відреагував на ворожий обстріл Росією житлового будинку Харкова.

Виконавець в Instagram-stories зазначив, що йому боляче спостерігати за тим, як окупанти цинічно нищать його рідне містj. Утім, Бабкін закликає не падати духом та триматися. Музикант наголосив, що треба ще більше допомагати українським захисникам, аби ті перемогли ворогів та нарешті вигнали їх з української землі.

Сергій Бабкін прокоментував ворожий обстріл рідного Харкова / © instagram.com/babkin_official
Сергій Бабкін прокоментував ворожий обстріл рідного Харкова / Фото: instagram.com/babkin_official

"Ви сильно відповісте за Харків. Обіцяю вам. Після кожного такого випадку, те що сталося вчора у Харкові, після кожного пережитого болю, ми збираємо себе по шматочках, берем в руки, щоб допомагати ще сильніше, аніж до того, і збирати гроші на все необхідне для людей, а особливо для наших хлопців, для наших бійців, щоб вони задавили цю скотську гниль", - емоційно прокоментував артист.

Сергій Бабкін / © instagram.com/babkin_official
Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Нагадаємо, 29 січня близько 11-ї вечора країна-агресорка Росія завдала ракетного удару по житловому будинку у центрі Харкова. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, а троє – отримали серйозні травми.

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Дата публікації
Перегляди
434
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