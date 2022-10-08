Сергій Бабкін неочікувано заспівав з легендою російського року Борисом Гребенщиковим

Український музикант Сергій Бабкін представив нову ліричну композицію Face to Face.

Цей трек був записаний разом з британським музикантом та продюсером Дейвом Стюартом, якого більшість українців знають завдяки його групі Eurythmics, російським музикантом Борисом Гребенщиковом та співачкою Стіві Нікс, яка стала всесвітньо відомою в складі британо-американської групи Fleetwood Mac.

Продюсером композиції виступив Дейв Стюарт. Пісня була записана в рамках міжнародного проєкту, метою якого є популяризація UNITED24 – глобальної онлайн-платформи для збору коштів на підтримку України, запущеної за ініціативи Володимира Зеленського.

Усі гроші, отримані зі стрімінгу Face to Face, автоматично надходять до UNITED24. Також в кожного є можливість зробити безпосередній донат за посиланням.

"Для мене велика честь бути частиною цієї композиції та записуватися зі справжніми легендами. Я безмежно вдячний їм і всій світовій музичній спільноті за підтримку України в ці важкі часи. Вже більше ніж півроку український народ та українська земля зазнає неймовірного болю через війну, яку розв'язала Росія. Мені б хотілося, щоб ця пісня не лише висловлювала цей біль, але й дарувала надію, нагадувала, що так буде не завжди. Це не просто війна, це боротьба добра зі злом, світла і темряви. І світло обов'язково переможе, ми вже бачимо цю перемогу на горизонті!" – прокоментував роботу Бабкін.

Нагадаємо, 17 листопада у львівському клубі Malevich та 19 листопада у київському концерт-холлі Stereo Plaza відбудуться великі благодійні концерти Сергія Бабкіна. Події присвячені двадцятій річниці творчої діяльності артиста. До програми виступу увійдуть найкращі та найпопулярніші пісні за дві декади музичної кар'єри Бабкіна. Також шанувальники почують і новітні композиції, народжені вже під час війни. Кошти, зібрані на концертах, Сергій спрямує благодійним фондам, які допомагають постраждалим від війни, та волонтерським організаціям, що забезпечують ЗСУ.

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