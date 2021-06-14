Сергій Бабкін ошелешив фанатів неочікуваною зміною образу

Артист кардинально змінив зачіску.
Популярний музикант Сергій Бабкін здивував фанатів новим стилем.
У своєму Instagram співак поділився світлиною з відпочинку у Туреччині. На фото Бабкін у сонцезахисних окулярах показав нову коротку стрижку. На світлині музикант позує у чорній сорочці, наче шейх, із широко розставленими ногами у вільних штанях зі східним візерунком.
У дописі під знімком артист написав:
"Хочеш змінити життя – зміни життя! Стрижка тут ні до чого. Зміна зачіски – це всього лиш зміна зачіски".
Харизматичний образ співака розбурхав уяву шанувальниць фотоблогу Сергія. Жіноча аудиторія миттєво порівняла виконавця із султаном.
- Вау, ви на фото наче шейх, як мінімум!
- Шикарний
- Не впізнати, зачіска дуже личить
- Вау, султан
Нагадаємо, нещодавно дружина Сергія Бабкіна Сніжана розповіла усі деталі про те, чому вони повінчалися таємно. У травні подружжя відсвяткувало 13 річницю від дня вінчання.