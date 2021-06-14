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Сергій Бабкін ошелешив фанатів неочікуваною зміною образу

Сергій Бабкін ошелешив фанатів неочікуваною зміною образу

instagram.com/babkin_official

Артист кардинально змінив зачіску.

Популярний музикант Сергій Бабкін здивував фанатів новим стилем.

У своєму Instagram співак поділився світлиною з відпочинку у Туреччині. На фото Бабкін у сонцезахисних окулярах показав нову коротку стрижку. На світлині музикант  позує у чорній сорочці, наче шейх, із широко розставленими ногами у вільних штанях зі східним візерунком.

© instagram.com/babkin_official
instagram.com/babkin_official

У дописі під знімком артист написав:

"Хочеш змінити життя – зміни життя! Стрижка тут ні до чого. Зміна зачіски – це всього лиш зміна зачіски".

Харизматичний образ співака розбурхав уяву шанувальниць фотоблогу Сергія. Жіноча аудиторія миттєво порівняла виконавця із султаном.

  • Вау, ви на фото наче шейх, як мінімум!
  • Шикарний
  • Не впізнати, зачіска дуже личить
  • Вау, султан

Нагадаємо, нещодавно дружина Сергія Бабкіна Сніжана розповіла усі деталі про те, чому вони повінчалися таємно. У травні подружжя відсвяткувало 13 річницю від дня вінчання.