Сергій Бабкін ошелешив фанатів неочікуваною зміною образу

Артист кардинально змінив зачіску.

Популярний музикант Сергій Бабкін здивував фанатів новим стилем.

У своєму Instagram співак поділився світлиною з відпочинку у Туреччині. На фото Бабкін у сонцезахисних окулярах показав нову коротку стрижку. На світлині музикант позує у чорній сорочці, наче шейх, із широко розставленими ногами у вільних штанях зі східним візерунком.

instagram.com/babkin_official

У дописі під знімком артист написав:

"Хочеш змінити життя – зміни життя! Стрижка тут ні до чого. Зміна зачіски – це всього лиш зміна зачіски".

Харизматичний образ співака розбурхав уяву шанувальниць фотоблогу Сергія. Жіноча аудиторія миттєво порівняла виконавця із султаном.

Вау, ви на фото наче шейх, як мінімум!

Шикарний

Не впізнати, зачіска дуже личить

Вау, султан

Нагадаємо, нещодавно дружина Сергія Бабкіна Сніжана розповіла усі деталі про те, чому вони повінчалися таємно. У травні подружжя відсвяткувало 13 річницю від дня вінчання.

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