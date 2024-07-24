Сергій Бабкін під час ракетного обстрілу Харкова опинився в епіцентрі вибухів

Дружина співака Сергія Бабкіна – акторка Сніжана Бабкіна – шокувала, що вони з чоловіком та друзями опинилися в епіцентрі вибухів у Харкові.

Закохані разом із приятелями орендували будинок, аби відпочити. За п'ять метрів від них була розташована ще одна домівка, яку здавали в оренду. Відпочити подружжю з друзями не вдалося.

Країна-агресорка Росія обстріляла Харків ракетами. Сніжана шокувала, що ворожий снаряд поцілив у сусідній будинок. Почалася пожежа, повилітало скло. Акторка говорить, що їм неабияк пощастило, адже ракета поцілила зовсім поруч.

Сергій та Сніжана Бабкіни з друзями / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Ми з друзями орендували будинок на ніч. На цій території був ще один за п'ять метрів від нашого. Другий будинок орендували дві пари. Сьогодні (24 липня – прим. ред.) о п'ятій ранку прилетіла С-300 в будинок поруч. Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції, пожежники. Нам всім неймовірно пощастило! Досі шум у голові. Дякуємо, що живі", - шокувала Бабкіна.

Нагадаємо, нещодавно Сніжана та Сергій Бабкіни повернулися до Харкова. Подружжя вже поділилося своїми емоціями після приїзду. Окрім того, Бабкіна показувала, як минав їхній ранок під постійні звуки вибухів.

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