Сергій Бабкін повернувся до України, показав патріотичне тату та приголомшив сумою, яку зібрав для допомоги українцям

Співак Сергій Бабкін після початку повномасштабного вторгнення вперше приїхав до України разом з дружиною Сніжаною.

Троє неповнолітніх дітей подружжя залишилися у Німеччині з мамою Сергія. Саме до Німеччини через війну родина Бабкіна була змушена виїхати з рідного Харкова.

У студії "Сніданку. Вихідний" музикант поділився враженнями після того, як ступив на рідну землю після тривалого часу:

"Це мій дім. Це моя земля, моє місце сили. Для мене нічого не змінилося. Тобто, все те, що я люблю, все так, як я пам'ятаю. З настроєм трохи не так, як було. До 24 лютого був кращий настрій", - поділився артист.

Окрім того Бабкін зробив нове патріотичне тату. Воно складається з літер ДВМЗУ і означає "Доброго вечора, ми з України". Так називається благодійний концерт, з яким українські артисти їздять Європою і збирають гроші на допомогу Україні. У ньому також брав участь Бабкін.

Сергій Бабкін зробив нове патріотичне тату

Цікаво, що 17 листопада Сергій Бабкін дав свій перший після початку повномасштабної війни концерт в Україні, у місті Львів. 18 листопада артист виступив в Києві, а також дасть ще один концерт в українські столиці сьогодні.

Втім, Бабкін зазначив, що за рахунком концерт у Львові став 45, вчора у Києві був 46 і сьогодні буде 47-й сольний благодійний концерт, присвячений 20-річчю творчої діяльності виконавця.

"Для мене величезна радість, що за всі ці концерти нам вдалося зібрати і відправити до України більше 200 тисяч євро. І я не збираюсь зупинятися. І це лише мої квартирники. І ще заплановано десь 15 концертів до кінця цього року", - поділився Сергій.

Сергій Бабкін про повернення в Україну, ювілейні концерти та виїзд родини за кордон

Окрім того, Бабкін планує заїхати до рідного Харкова, де залишився його батько, який принципово не захотів виїжджати.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, разом з дружиною і трьома малолітніми дітьми був змушений виїхати з рідного Харкова і поїхати до Німеччини. В Європі та Америці за цей час артист відіграв 44 концерти, під час яких збирав гроші на потреби ЗСУ, дітям-переселенцям та госпіталям.

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