Сергій Бабкін повеселив весільною світлиною з дружиною у 14 річницю шлюбу

Співак та актор Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною 27 березня відсвяткували 14 річницю шлюбу.

З нагоди особливої для подружжя дати виконавець вирішив пригадати, якими вони з коханою були у день реєстрації шлюбу. Кумедним фото зі Сніжаною Сергій поділився в сторіз в Instagram.

"27 березня - день нашої річниці. 14 років офіційного шлюбу. 2009 рік. Харків", - підписав фото Бабкін та додав усміхнені емоджи.

Сергій Бабкін з дружиною / Фото: instagram.com/babkin_official

На світлині шанувальники ледь змогли впізнати зіркову пару. Сергій та Сніжана відмовилися від традиційних атрибутів весілля та розписалися у повсякденному вбранні. Єдине, що вказувало б на церемонію на фото - букет квітів у руках нареченої та свідоцтва про шлюб.

Акторська пара одружилася у професійне свято - День театру. Тож Бабкін також привітав зі святом своїх колег та додав ще одне фото з дружиною. У чорно-білому кадрі Сніжана та Сергій позували з гримом на обличчі.

"Для мене 27 березня подвійне свято, адже 14 років тому ми взяли шлюб, сьогодні ще й день нашого розпису! Хіба випадковість, що актор і актриса одружилися у День театру? Хіба могло бути інакше? Приймаємо привітання. Вітаю всіх, хто пов’язав своє життя з театром", - написав Бабкін.

Сергій Бабкін з дружиною / Фото: instagram.com/babkin_official

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