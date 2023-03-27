Сергій Бабкін повеселив весільною світлиною з дружиною у 14 річницю шлюбу

Пара одружилася у День театру.
Співак та актор Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною 27 березня відсвяткували 14 річницю шлюбу.
З нагоди особливої для подружжя дати виконавець вирішив пригадати, якими вони з коханою були у день реєстрації шлюбу. Кумедним фото зі Сніжаною Сергій поділився в сторіз в Instagram.
"27 березня - день нашої річниці. 14 років офіційного шлюбу. 2009 рік. Харків", - підписав фото Бабкін та додав усміхнені емоджи.
На світлині шанувальники ледь змогли впізнати зіркову пару. Сергій та Сніжана відмовилися від традиційних атрибутів весілля та розписалися у повсякденному вбранні. Єдине, що вказувало б на церемонію на фото - букет квітів у руках нареченої та свідоцтва про шлюб.
Акторська пара одружилася у професійне свято - День театру. Тож Бабкін також привітав зі святом своїх колег та додав ще одне фото з дружиною. У чорно-білому кадрі Сніжана та Сергій позували з гримом на обличчі.
"Для мене 27 березня подвійне свято, адже 14 років тому ми взяли шлюб, сьогодні ще й день нашого розпису! Хіба випадковість, що актор і актриса одружилися у День театру? Хіба могло бути інакше? Приймаємо привітання. Вітаю всіх, хто пов’язав своє життя з театром", - написав Бабкін.
Читайте також:
- Ольга Сумська захопила архівними фото з Віталієм Борисюком, які були зроблені 32 роки тому
- Дружина соліста Maroon 5 Адама Левіна поділилася першим фото з новонародженою дитиною
- Шакіра закрутила новий роман після розлучення з Жераром Піке - ЗМІ
- Полякова пригадала початок стосунків тоді ще з одруженим чоловіком: "Закрутилося, що я завагітніла"