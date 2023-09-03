Сергій Бабкін повідомив про смерть близького друга-актора: "Я дуже сумую"

Музикант розповів про горе, яке сталося.
Співак Сергій Бабкін повідомив шанувальникам сумну звістку.
З життя пішов близький друг музиканта, актор та учасник гурту "Оркестр Че" Михайло Кабанов. Його раптово не стало 1 вересня у віці 44 років.
"Пішов з життя мій близький друг, товариш, колега, однокурсник, харківський актор, волонтер, учасник гурту "Оркестр Че" - Михайло Кабанов. Ми були знайомі 26 років. Світла пам’ять про тебе, мій друже, буде завжди. Тепер ти — янгол, і я вірю, що ти, безумовно, у Царстві Небесному… Але ж я все одно дуже сумую…", - поділився трагічною новиною Бабкін.
У пам'ять про свого друга співак також опублікував архівні світлини зі студентських років, на яких позує поруч з Михайлом та їхніми друзями.
"Друже мій, я впевнений, що ти зараз у Божому світлі. Бо світло було завжди в тобі", - звернувся до покійного друга Бабкін.
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