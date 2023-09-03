Сергій Бабкін повідомив про смерть близького друга-актора: "Я дуже сумую"

Співак Сергій Бабкін повідомив шанувальникам сумну звістку.

З життя пішов близький друг музиканта, актор та учасник гурту "Оркестр Че" Михайло Кабанов. Його раптово не стало 1 вересня у віці 44 років.

Михайло Кабанов / Фото: instagram.com/babkin_official

"Пішов з життя мій близький друг, товариш, колега, однокурсник, харківський актор, волонтер, учасник гурту "Оркестр Че" - Михайло Кабанов. Ми були знайомі 26 років. Світла пам’ять про тебе, мій друже, буде завжди. Тепер ти — янгол, і я вірю, що ти, безумовно, у Царстві Небесному… Але ж я все одно дуже сумую…", - поділився трагічною новиною Бабкін.

Фото: instagram.com/babkin_official

У пам'ять про свого друга співак також опублікував архівні світлини зі студентських років, на яких позує поруч з Михайлом та їхніми друзями.

"Друже мій, я впевнений, що ти зараз у Божому світлі. Бо світло було завжди в тобі", - звернувся до покійного друга Бабкін.

Фото: instagram.com/babkin_official

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