Сергій Бабкін пояснив, чому не воює на фронті і як допомагає Україні з-за кордону

Музикант Сергій Бабкін не забарився з реакцією на хейт його композиції "Зрада", яку багато хто з українців розкритикував.

Він подякував за увагу до його творчості, а також розтлумачив текст його пісні. Зокрема, Бабкін зазначив, що кожен зрозумів його роботу "через призму особистого досвіду, виховання, освіти та інтелекту":

"Багато людей почули там "висміювання", чи навіть "тези руснявої пропаганди". Пррикро, що це так, бо для мене Росія сьогодні – це ворожа країна-терорист, яку я ненавиджу. Своє ставлення в музиці до цього я висловив ще в першій переробці "Солдата" aka "русский военный корбаль, иди на х*й" ще на початку березня 2022-го", - зазначив артист.

Бабкін наголосив, що у пісні не може бути жодного висміювання мови чи вишиванки, бо це означало б висміювання себе:

"Я українець не в сенсі національності, бо за національністю я росіянин. Я – українець за політичною нацією, за вибором цінностей і культури. Тож ця пісня не є жодним висміюванням української ідентичності", - наголосив Бабкін.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Відповів музикант й на закиди, що на концертах групи 5'Nizza виконує пісні російською мовою:

"Група 5'Nizza не випускає нових пісень багато років. З тих, що є, українською лише декілька. Так як можна зіграти концерт старих пісень, заради яких тисячі українців і прийшли, не виконуючи тих пісень", - сказав Сергій.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Прокоментував Бабкін й те, чому він не на фронті. За словами артиста, він обрав бути корисним нашим захисникам своєю безпосередньою діяльністю – концертами на піснями. Гроші з цих виступів, каже Бабкін, він щомісяця надсилає хлопцям з 127-ї бригади та іншим:

"Це вже сотні тисяч євро, але я хочу, щоб був мільйон. Я не збираю донати, я доначу свої, майже всі, що заробляю. Якщо б кожен, хто написав про свою огиду під цим відео надіслав би ЗСУ по 350 тис євро, то українське військо вже б вигнало з України русню", - вважає Бабкін.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Нагадаємо, останнім часом на Сергія Бабкіна вилилося чимало хейту. Спочатку артисту дорікнули, що концерт його гурту 5'Nizza за кордоном організовують росіяни.

Згодом музикант випустив трек "Зрада", який половина українців сприйняли як знущання над українською ідентичністю та культурою.

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