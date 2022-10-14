Сергій Бабкін присвятив щемливу пісню звільненій із російського полону "Пташці"

Співак Сергій Бабкін та молодий артист Udovenko (Володимир Удовенко) випустили перший спільний дует, який присвятили звільненій із полону, українській захисниці Катерині Поліщук із позивним "Пташка".

Щемлива композиція була створена після жахливого теракту росіян в Оленівській колонії 29 червня 2022 року, в якій загинули понад 50 українських військовополонених.

"Пташка - це позивний парамедикині з батальйону “Азов”, яка нещодавно була звільнена з полону. Вона та її героїчні вчинки і стали натхненням для цієї композиції. Володимир запропонував мені заспівати цю пісню, і я без роздумів погодився зробити дует. Для мене особливо важливо, що пісня виходить саме сьогодні, у День захисників та захисниць України. В день, коли ми дякуємо героям, які боронять нашу рідну землю", - розповів про пісню Сергій Бабкін.

У коментарях під відео на YouTube шанувальники зазначили, що пісня вийшла дуже зворушливою.

Сергію, Ви мене розірвали на шматки!

Дуже прониклива та чуттєва композиція!

Ви написали неймовірну пісню! Мурашки по шкірі від початку і до кінця!

Нагадаємо, продюсер шоу "Голос країни-12" Володимир Завадюк запропонував "Пташці" заспівати на вокальному шоу.

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